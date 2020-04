LIKE PARADE, AMARCORD EDITION: LA CLASSIFICA DEI RICORDI CHE ABBIAMO RACCOLTO QUESTA SETTIMANA (28 MARZO – 04 APRILE). E COME AL SOLITO, LA FATE VOI! QUESTA SETTIMANA VI ABBIAMO PROPOSTO CINQUE AMARCORD DAI NOSTRI ARCHIVI: SOMMANDO I VOSTRI “MI PIACE” SU FACEBOOK E INSTAGRAM E LE VOSTRE CONDIVISIONI ABBIAMO STILATO QUESTA CLASSIFICA.

(28 MARZO – 04 APRILE) Ecco il video realizzato dalla nostra redazione: chi avrà vinto la LIKE PARADE (Amarcord Edition) della settimana?

Marco Bracco ha nettamente sbaragliato la concorrenza! Valanga di like per lui e per il suo numero, soprattutto su Instagram (… ha ricevuto quasi gli stessi apprezzamenti di Ronaldinho in carcere).

Accadde il… 1/10/2006! Al Grondona di Pontedecimo il “Pontex” di Bracco e compagni batte 1-0 un ostico Rivasamba. E’ la quinta giornata del campionato di Eccellenza ligure, che si concluderà con un piazzamento in zona play-off per i padroni di casa del Pontedecimo, mentre il Rivasamba, nonostante le indubbie qualità tecniche della rosa, sarà chiamato a salvarsi ai play-out nel match da dentro-fuori contro il San Cipriano. Quest’ultimo eviterà comunque la retrocessione grazie all’ottima prestazione delle liguri in Serie D.