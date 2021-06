Si ripete per il 2° anno l’ iniziativa organizzata dagli amici di ALEX D’ERRICO. I quali hanno voluto rendergli omaggio organizzando un torneo di calcio a 7 in sua memoria che avrà inizio dal 21 GIUGNO presso il CAMPO SPORTIVO NEGROTTO (SERRA RICCO’). Il costo dell’iscrizione per ogni squadra è di 350 euro. I premi si stabiliranno in base alle squadre iscritte.Il torneo sarà organizzato a gironi, fase che terminerà durante la prima settimana. La seconda settimana si disputeranno i quarti di finale, semifinale. Venerdì 2 luglio si giocherà la finale, data che combacia con il giorno del compleanno di ALEX. “Tenevamo molto a far si che la finale combaciasse con il giorno del compleanno di Alex. Infatti abbiamo cercato di organizzare al meglio il torneo, nonostante le brevi tempistiche. Siamo molto contenti perché in pochissimo tempo abbiamo ricevuto un sacco di iscrizioni che ci hanno permesso di concludere l’organizzazione in tempi brevi. Ora non resta altro che giocare tutti insieme in memoria di Alex. Speriamo che la nostra iniziativa possa portare al campo molte altre persone, soprattutto amici di Alex. Per poter trascorrere insieme delle belle serate, in sua memoria.” Queste le parole degli organizzatori: Mattia, Alessio, Luca e Lorenzo, nonché amici di Alex.

