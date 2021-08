Numeri in crescita per i tornei dilettantistici

Aumentano le società in Terza Categoria a Genova



Grande attesa per le ripartenze di tutti i tornei dilettantistici. Lo dicono i numeri che, in Liguria, parlano di un incremento di squadre. Il che significa che sono aumentate le nuove società che affronteranno il campionato di 3ª Categoria, lo scalino più basso dei campionati della FIGC, ma anche uno dei più importanti, perché è quello che forma la base, che deve essere solida, per poter arrivare alla Serie A.

Vista la richiesta, in particolare a Genova, e vedendo la qualità strutturale dei nuovi Club che hanno fatto domanda di affiliazione alla Figc per poter partecipare al campionato di 3ª Categoria, ci si aspetta di vedere una buona qualità tecnica sui campi di gioco.

Si stanno iscrivendo dei team che hanno strutture o hanno intenzioni di costruirne di nuove oltre ad avere progetti di avviamento di nuovi settori giovanili di qualità.

Le iscrizioni termineranno il 30 agosto e questo lascia presupporre che i numeri a Genova potrebbero ancora salire.

