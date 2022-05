Si ripete per il 3° anno l’ iniziativa organizzata dagli amici di ALEX D’ERRICO. I quali hanno voluto rendergli omaggio organizzando un torneo di calcio a 7 in sua memoria che avrà inizio dal 10 GIUGNO presso il CAMPO SPORTIVO NEGROTTO (SERRA RICCO’). Il costo dell’iscrizione per ogni squadra è di 400 euro. Il torneo sarà organizzato a gironi, fase che terminerà durante la prima settimana. La seconda settimana si disputeranno i quarti di finale, semifinale. Venerdì 2 luglio si giocherà la finale, data che combacia con il giorno del compleanno di ALEX.

“Come ormai ogni anno stiamo cercando di organizzare al meglio il torneo per far sì che tutti si possano divertire in memoria di Alex, cercando di far combaciare la finale col giorno del suo compleanno. Siamo molto contenti perché in poco tempo abbiamo ricevuto tante adesioni e siamo in attesa di occupare gli ultimi posti disponibili. Speriamo che la nostra iniziativa possa portare al campo molte persone così come accaduto nelle precedenti edizioni, per poter trascorrere insieme delle belle serate all’insegna del divertimento, sperando che anche lui da lassù si faccia due risate”.

Queste le parole degli amici di Alex, organizzatori del Memorial.