Nel pomeriggio di giovedì 29 luglio 2021 c’è stato il primo incontro dello staff del Baiardo dove erano riuniti i gruppi di: di 1^ squadra, Juniores ed Under 18.

A tale proposito abbiamo sentito Fabrizio Barsacchi il quale dice:

“Come hai osservato anche tu oggi è stato il nostro primo incontro di questi staff. Come potete vedere c’è la novità degli Under18. E’ una scelta della società vista la situazione della pandemia che per un anno e mezzo ha fermato questi ragazzi.

La LND Liguria ha proposto un nuovo campionato per poter fare in modo di far crescere questi giovani, e la nostra società ha abbracciato il progetto proprio in funzione di non dimenticare una parte del settore giovanile che è stato sfortunato in questo periodo non potendo maturare con gli stessi tempi dei ragazzi che negli anni passati hanno fatto tappe diverse.

Proprio per questo motivo si è deciso di creare un gruppo di lavoro diverso dal passato dove sono compresi anche gli under 18 che possono avere un contatto diretto con prima squadra Juniores.”

A Barsacchi chiediamo cosa si aspetta da questa novità

“Il progetto tecnico prevede una preparazione di questi giovanissimi in funzione della possibilità di farli arrivare in prima squadra. Sotto la guida dei loro allenatori e della continua strategia lavorativa potranno migliorare. Questi progressi, grazie al contatto diretto con Mister Paglia, verranno resi noti al mister della prima squadra, tempo reale.

Durante l’anno faremo diversi incontri tra questi staff per discutere eventuali problematiche con l’intento di ottimizzare la crescita globale del club. i temi saranno legati al modo di lavorare, l’imposizione del lavoro oltre agli obiettivi da raggiungere.

La mia idea è stata quella creare un gruppo uniforme, che proceda con le stesse tematiche e dinamiche in modo da poter avere una collaborazione diretta tra i tecnici di Under 18 e Juniores che affiancheranno Paglia e Memoli anche nel periodo della preparazione.”





Spesso i ragazzi talentosi non riescono ad esprimere le loro caratteristiche con i grandi perché?

“La differenza la fanno i dettagli. Questo metodo aiuterà tutti perché avremo la possibilità di andare a lavorare propio sui dettagli grazie alla esperienza e alla collaborazione di tutti questi gruppi si potrà sviluppare il nostro progetto giovani che ha l’intento di portare molti giocatori del nostro settore giovanile a misurarsi con il calcio degli adulti in maniera efficace e competitiva.”

Organigramma tecnico Baiardo:

Direttore sportivo:

Fabrizio Barsacchi

Allenatore 1’ squadra: Claudio Paglia

Collaboratore 1’ squadra: Mattia Memoli

Allenatore juniores:

Fabio Camera

Collaboratore juniores: Massimo Gaggero

Allenatore under 18:

Stefano Ferrari

Collaboratore under 18:

Fabio Borriello

Preparatore atletico:

Luca Bellomo

Preparatore portieri:

Maurizio Pasqua

llenatore 1’ squadra femminile:

Federico Belotti

