A Quarto Alto torna la Seven Cup, il torneo di calcio a 7 per under 25

Al Monsignor Sanguineti di Quarto Alto torna la Seven Cup, il torneo di calcio a 7 riservato ai giovani calciatori dilettanti. Dal 13 al 25 luglio i ragazzi di età compresa tra 18 e 25 anni si daranno battaglia sul nuovo manto erboso del Sanguineti, per l’occasione diviso in due campi a 7.

La quota di iscrizione è di 285 euro a squadra. Sono previsti premi per le prime tre classificate.

Per la prima volta nella storia del Torneo, quest’anno non ci saranno limitazioni “di punteggio”, e quindi l’unica condizione necessaria per partecipare al torneo, oltre al limite di età, sarà quella di non essere tesserato per squadre professionistiche.

I numeri da contattare per iscriversi:

Tommaso – 347 326 7854

Guglielmo – 348 381 9265

