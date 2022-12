Dilettantissimo ritorna con una nuova rubrica dedicata ai calciatori dilettanti che sono in cerca di una squadra. Dopo il portiere classe ’00 Alessandro Bulgarelli, adesso è il turno di Luca Iardella.

Luca Iardella lascia il Vallescrivia. Il giovane attaccante classe 2001 lascia la squadra che milita in promozione Girone B. Iardella cresciuto nelle giovanili dell’Entella prima nei giovanissimi e poi negli allievi under 16. Passando poi alla Lucchese disputando il campionato Berretti. Nelle ultime stagioni ha vestito le casacche di Rapallo Rivarolese e Varazze Don Bosco per quanto riguarda il campionato di Eccellenza. Per poi passare al Vallescrivia. Luca Iardella ai microfoni di Dilettantissimo ha poi raccontato di essere molto motivato a migliorare:”

Spero di poter continuare a crescere ma soprattutto spero di trovare una squadra che mi aiuti a perseguire il mio obiettivo e che mi permetta di esprimere al massimo il mio potenziale.”

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!