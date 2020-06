Sono momenti caldi in casa Rapallo Rivarolese. Dopo la clamorosa notizia della separazione tra mister Fresia e la società del Direttore Mario Abbatuccolo, si è aperto ufficialmente il “Toto-Allenatore”. Le nostre indiscrezioni portavano a Cristiano Rossetti.

Il Direttore Mario Abbatuccolo: «Ho molta stima di Cristiano (Rossetti, ndr) con il quale sono anche amico e lo ritengo meritevole di una chance in questa categoria. La ferita che ho dentro di me, a seguito della dolorosa decisione di separaci da Stefano Fresia, non mi consente di pensare al futuro già oggi. Magari fra un paio di giorni inizierò a fare delle riflessioni su questo tema. Oltre a Rossetti ci sono altri bravi allenatori disponibili: Guido Poggi, Luca Monteforte, Beppe Maisano, ma non abbiamo contattato ancora nessuno».

Quindi all’orizzonte non c’è ancora nulla di definito al capitolo mister?

«No. Vorrei aggiungere che per quanto ne so Rossetti è ancora tesserato per il San Cipriano, società alla quale sono affettivamente legato per l’amicizia che mi lega a Silvano Donadio, Fabio Bianchi e Gino Saulle con il quale mi sento spesso è ancora stamattina parlando di calcio nostrano, mi ha riferito che Rossetti al momento è ancora il loro allenatore».

Abbatuccolo fa una breve pausa e conclude:

«Si sa, nel calcio gli scenari possono cambiare in maniera repentina. Ma al momento la situazione è questa: sono molto rammaricato dalla separazione con Stefano Fresia, e non abbiamo ufficializzato o chiuso la trattativa con il futuro allenatore del Rapallo Rivarolese».

