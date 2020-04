ACCADDE IL… 19/02/17: SOTTOCOLLESE BATTE AVOSSO 3-1

È un derby tutto valligiano quello che vede scontrarsi prima e seconda della classe del girone A di Terza Categoria. Da una parte i padroni di casa della Sottocollese allenata da Paolo Migliardo, dall’altra la capolista Avosso di mister Cinnacchio.

Sono due i punti che separano le due compagini, la giornata è la sedicesima: punti pesantissimi in palio, dunque, che si riveleranno decisivi per il prosieguo del campionato, complice anche un ruolino di marcia monstre della Sottocollese che vincerà tutte le partite eccetto l’ultima e con una super rimonta farà suo il girone di Terza Categoria.

Massone Supereroe

Se i gol di Pagliano e Porcella nel primo tempo e quello di Poggi nella ripresa sono decisivi, ancor di più lo è una prestazione allucinante dell’estremo difensore di casa Alberto Massone: l’attuale portiere del Mura Angeli compie due miracoli nella prima frazione e, nel secondo tempo, neutralizza un calcio di rigore che avrebbe potuto rimettere in corsa l’Avosso.

Servirà un secondo penalty per superare Hulk Massone (maglia verde non a caso!), ma ormai è l’83’: la rete di Carrara si rivela vana e la Sottocollese compie il grande sorpasso e si prende il primo posto. Che non lascerà più fino a fine stagione.

Dilettantissimo c’era

Quel giorno era in formissima un altro portiere, sugli spalti a commentare: è il nostro Luca Moscariello che presta la voce ad un match ricco di emozioni, gol e parate. Buona visione!

