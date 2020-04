Accadde il… 03/04/16: esattamente quattro anni fa la Goliardica allenata da mister Bollentini chiudeva 2-0 la pratica Bogliasco e abbracciava la tanto agognata Promozione. Una promozione fortemente voluta dal presidente Bozano e dalla società tutta, arrivata quell’anno con ben quattro giornate di anticipo. Ai Tre Campanili di Bogliasco la Goliardica si porta in vantaggio nel primo tempo con il colpo di testa di Mattia Bertulla. Nella ripresa ci pensa la trasformazione dagli 11 metri di Converti a congelare il risultato per il definitivo 2-0. Poi, la festa amaranto. La Goliardica approda in Promozione dove disputerà sempre campionati da “parte sinistra” della classifica.

Da sempre, Dilettantissimo accompagna gli eventi più importanti del calcio dilettantistico ligure, e non poteva mancare nemmeno quel 3 aprile di quattro anni fa, quando la “RK” fece il grande passo verso la Promo. La voce narrante è di Luca Moscariello, riprese e montaggio di Simone Maggi. Il servizio integrale:

E i festeggiamenti a fine partita:

Le nuove rubriche di Dilettantissimo:

ACCADDE IL: amarcord nell’archivio di Dilettantissimo

ALL STAR GAMES: tutte le convocazioni

I NUMERI DEL GIRONE: focus di dati e statistiche su ogni categoria

GOL DEL POMERIGGIO: rivediamo insieme un gol al giorno per la pausa caffè

UOMO DEL GIORNO: un’intervista al giorno a un volto noto del calcio dilettantistico ligure.

DILETTANTISSIMO XD: su IG, un video al giorno per strapparvi una risata prima di cena!

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali! Torna alla HOME.

Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)!