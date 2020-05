Accadde il… 03/11/2009: il big match di Seconda Categoria tra Voltri 87 e Rossiglionese!

Al centro sportivo di Pra, finisce 3-1 tra Voltri 87 e Rossiglionese: nel primo tempo ci pensa Felice Mallia (28°) a portare i suoi in vantaggio, e la prima frazione terminò proprio così, con i padroni di casa sopra di un gol. Nella ripresa però, dopo neppure una decina di minuti è Igor Renna, per la Rossiglionese, a riportare in parità le sorti dell’incontro: rete che fa rientrare in partita la formazione ospite, soprattutto dal momento che qualche minuto dopo viene espulso dal direttore di gara il capitano del Voltri Di Prisco.

Ed è proprio quando nessuno se lo sarebbe aspettato, che la squadra di mister Turdo passa nuovamente in vantaggio: l’inserimento di Alessandro Sangineto è infatti super efficace e determinante nel nuovo vantaggio dei suoi (2-1). Dopo qualche minuto verrà ripristinato l’equilibrio in campo, con l’espulsione di Igor Renna che riporta il match a un dieci contro dieci: e allora, sono ancora i padroni di casa a bucare la retroguardia avversaria e a insaccare grazie al gol di Daniele Vozza, che sigilla il risultato sul definitivo 3-1. Un successo importantissimo per il Voltri 87 che proprio alla luce dei tre punti conquistati diventò la nuova capolista del girone C. Primo stop invece per la Rossiglionese.

Ecco il servizio a cura di Giampaolo Pastorino (immagini e montaggio di Enrico Figus):

