Nel corso di questi mesi di quarantena abbiamo spesso celebrato, in questa rubrica, la vittoria di campionati, play-off e play-out. Ma allo stesso tempo riteniamo giusto ricordare, anche condividendo partite dal valore specifico meno rilevante, squadre che oggi non esistono più. È il caso del Camogli, che nel 2015 si è unito a Golfo Paradiso e Pro Recco dando vita al Golfo PRCA.

Sette anni fa un Camogli corsaro al Vallebona batteva l’Athletic Club per 4-2. Nonostante il doppio svantaggio incassato nel primo tempo, nella ripresa l’ingresso di Albrieux e l’exploit di Marrale e Cagliani sono decisivi per la rimonta. Da segnalare, per l’Athletic, la doppietta di Simone Spinelli: il secondo gol è un vero capolavoro.

Athletic Club – Camogli 2-4

10′, 20′ Spinelli (A), 52, 87′ Marrale (C), 60′ Albrieux (C), 72′ Cagliani (C).

Note: espulso Ottazzi (A).

Rivediamo il match montato da Mattia Ciafardo e commentato da Stefano Sommariva.

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali! Torna alla HOME.

Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)!