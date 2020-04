ACCADDE IL… 07/10/2012: AL MURA ANGELI IL PRIMO DERBY DI SAMPIERDARENA

ACCADDE IL… 07/10/2012: il Mura Angeli, nato appena tre stagioni prima, affronta la gloriosa Sampierdarenese in quello che è a tutti gli effetti il primo derby di Sampierdarena. Il girone è il C di Prima Categoria. Entrambe le squadre sono reduci da un momento no: il Mura ha perso contro il Borzoli, la Sampierdarenese non ha ancora vinto da inizio stagione.

Sono i “padroni di casa” (per modo di dire, visto che il campo è lo stesso) del Mura a portarsi in vantaggio con d’agostino: punizione beffarda che inganna Martelli. Ancora D’Agostino firma il gol del 2-0. L’espulsione di Rosario complica la situazione per la Samp: al 44′ Tirella fa 3-0. Il gol della bandiera a inizio ripresa di Carvelli fissa il risultato sul definitivo 3-1.

Guarda le immagini di questo match a suo modo storico per il calcio ligure con le riprese di Enrico Figus e la voce narrante di Luca Moscariello.

