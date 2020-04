ACCADDE IL… 10/06/2015: UN SUPER SESTRI LEVANTE BATTE IL TARANTO

Sono passati 5 anni dalla grande impresa del Sestri Levante, una cavalcata incredibile conclusasi con la vittoria dei play-off di Serie D e, purtroppo, con la rinuncia alla Serie C guadagnata sul campo. Una squadra incredibile, quella allenata da mister Francesco Baldini, ex di Napoli e Genoa (di cui fu capitano): si pensi a Marco Firenze, che oggi gioca in Serie B a Venezia, Boisfer ex Genoa, Melli, Stancampiano e tanti altri veri e propri campioni, protagonisti di un’impresa senza tempo. Riviviamo insieme la straordinaria vittoria contro il Taranto grazie alle riprese di Andrea Giannotti e al fantastico trio Maggi-Bianchi-Casarico in cabina di telecronaca.

SESTRI LEVANTE-TARANTO 3-1

RETI: 4’st Genchi (T), 20’st Pescatore (SL), 31’st Longobardi (SL), 37’st Firenze (SL)

SESTRI LEVANTE: Stancampiano, Testoni, Mautone, Boisfer (14’st Pescatore), Lorenzini, Marchesi, Melli, Olivieri, Longobardi (44’st Durante), Firenze, Cardini (40’st Pane). In panchina: Costa, Gallotti, Sanashvili, Naclerio, Provenzano. Allenatore: Baldini TARANTO: Mirarco, Ibojo, Prosperi (35’st D’Avanzo), Ciarcià, Pambianchi, Porcino, Cicerelli, Vaccaro, Genchi, Mignogna (26’st Giglio), Gabrielloni (19’st Colantoni). In panchina: La Gioia, Russo, Gaeta. Allenatore: Cazzarò ARBITRO: Manuel Volpi di Arezzo (Mariottini-Avalos)

E ALLORA SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI INFATTI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM (@ DILETTANTISSIMO_OFFICIAL ), FACEBOOK ( DILETTANTISSIMO ) TWITTER (@ DILETTANTISSIMO ), OLTRE AL CANALE YOUTUBE ( DILETTANTISSIMO ) DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI!

POI, ISCRIVITI AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI DILETTANTISSIMO (@ DILETTANTISSIMOTV )!