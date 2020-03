Accadde il… 11/09/11. La Sestrese, retrocessa dal campionato di Eccellenza, scende in campo per uno storico derby contro la Virtus Sestri. I verdestellati di mister Monteforte si impongono con un rotondo 6-1, che sarà poi bissato dal 3-1 nel derby di ritorno. La Sestrese, che poteva schierare giocatori di assoluto livello come Anselmo, Anselmi, Merialdo, Sighieri e tanti altri dominerà il campionato tornando subito in Eccellenza.