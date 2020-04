Accadde il… 1/10/2006! Ormai l’archivio storico del grande Enrico Figus non conoscevi limiti e spolvera da chissà quale scaffale un reperto di quattordici anni fa.Al Grondona di Pontedecimo il “Pontex” di Bracco e compagni batte 1-0 un ostico Rivasamba. E’ la quinta giornata del campionato di Eccellenza ligure, che si concluderà con un piazzamento in zona play-off per i padroni di casa del Pontedecimo, mentre il Rivasamba, nonostante le indubbie qualità tecniche della rosa, sarà chiamato a salvarsi ai play-out nel match da dentro-fuori contro il San Cipriano. Quest’ultimo eviterà comunque la retrocessione grazie all’ottima prestazione delle liguri in Serie D.

Rivediamo le immagini di Pontedecimo – Rivasamba grazie al servizio ripreso, montato e commentato da Enrico Figus (manco a dirlo).

