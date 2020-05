Accadde il… 13/05/2010: Little Club – San Fruttuoso, sfida salvezza all’ultima giornata!

Prima Categoria, ultima giornata di campionato: al XXV Aprile va in scena l’ultimo atto della corsa alla salvezza di Little Club e San Fruttuoso, con un occhio all’altro match clou in chiave salvezza tra Montoggio e Santa Maria Taro. Un eventuale vittoria del Little Club, visti i dodici punti di distacco dalla quint’ultima, potrebbe anche non bastare; salvezza che invece arriverebbe matematica per la San Fruttuoso in caso di vittoria.

I biancorossi dimostrano di avere più fame, e dopo una quarantina di minuti, accelerano e, al 40′ Garassini segna di testa, ma la rete viene invalidata dal direttore di gara. La non-rete del San Fruttuoso sveglia il Little Club che, nel recupero della prima frazione, passa in vantaggio con il colpo di testa di Hanuman, che incrocia sul secondo palo battendo l’estremo difensore del San Fruttuoso.

Nella ripresa, si vede in campo un Little Club decisamente più convinto, ma mister Alfano sorprende tutti: triplo cambio, compreso anche quello del portiere. Il pareggio del San Fruttuoso arriva al minuto 86′, sugli sviluppi di un calcio di punizione: il tap-in vincente di Garassini sulla respinta di Scopetta serve solamente per le statistiche, dal momento che dall’altro campo arriva la notizia della vittoria del Santa maria. Little Club retrocede in Seconda Categoria insieme ad Anpi e Montoggio.

