Accadde il… 14/02/2009!

Signore e signori, abbiamo tirato fuori dal cilindro una chicca di undici anni fa! Ricordate la splendida rivalità sportiva tra Sant’Olcese e Casellese?

Ebbene, nella stagione sportiva 2008/09 erano a contendersi il campionato nel girone D di Seconda Categoria genovese. È la ventesima giornata, sul campo del Sant’Olcese vanno in vantaggio i padroni di casa, ma un frizzante secondo tempo regalerà ai numerosi spettatori paganti ben tre reti, che fisseranno il punteggio finale sul 2-2. A segno Danovaro e Ferrando, entrambi autori di una doppietta. Da segnalare una prestazione maiuscola del portiere Rivera.

A fine stagione, il Sant’Olcese vincerà il campionato con 63 punti in classifica, staccando di un punto il San Desiderio e lasciandosi alle spalle con 10 o più punti di distacco Bargagli, Anpi Casassa e, per l’appunto, Casellese.

Il tabellino del match:

Sant’Olcese – Casellese 2-2

Reti: 7′, 58′ Danovaro (C), 50′, 75′ Ferrando (S.O)

Arbitro: De Cicco di Novi Ligure.

Un giovanissimo Dario Fichera, coadiuvato dal mai domo Enrico Figus, commentò per i telespettatori quel sentitissimo derby.

