ACCADDE IL…14/05/07: PLAYOUT AL CARDIOPALMO TRA ATHLETIC E MONEGLIA

La semifinale di ritorno dei play-out tra Athletic e Moneglia sarà ricordata come uno degli spareggi salvezza con più marcature nella storia del calcio dilettantistico recente. Otto gol, due reti annullate, emozioni da una parte e dall’altra. Alla fine, nonostante l’1-0 per il Moneglia all’andata, sarà l’Athletic a spuntarla e ad ottenere la salvezza anticipata. Il Moneglia si giocherà tutto nello spareggio finale contro il Rapallo.

Riviviamo le mille emozioni del match grazie alla voce di Dario Fichera e alle riprese di Enrico Figus. In chiusura troverete anche le interviste ai mister Stagnaro (Moneglia) e Laura (Athletic).

