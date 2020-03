Accadde il… 20/05/07: oggi vi proponiamo una vera perla amarcord. Andiamo a scavare nei nostri archivi, nei meandri di Dilettantissimo, nelle cantine di Enrico Figus per riportare alla luce un filmato che si credeva perduto. E invece, oggi carichiamo su YouTube e vi mostriamo la finale playoff di Promozione Cicagna-Bolzanetese, valida per la stagione 2006/07. Un tuffo nel passato lungo 13 anni, che ci permette di rivivere la vittoria esterna della Bolzanetese di mister Fresia grazie alla rete decisiva di bomber Fiorito. La Bolzanetese strappa così un pass per l’Eccellenza.

Cicagna – Bolzanetese 0-1 (47’ Fiorito)

Andiamo a vedere lo storico servizio di Enrico Figus:

