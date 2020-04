Accadde il… 2007: Pontedecimo Polis – Sestrese sembra la Serie A. È il 2007, la data esatta non la sappiamo, ma rovisteremo negli archivi e presto ve la diremo. Gli spalti del Grondona di Pontedecimo traboccano di spettatori granata e verdestellati, che accendono con cori, grida e applausi uno dei Derby calcistici più sentiti del Ponente ligure.

In campo, le formazioni presentano nomi incredibili, molti dei quali passati alle cronache tra i professionisti, come ad esempio Amirante, Bracalello, Bracco. I portieri sono due dei più forti della storia dilettantistica recente, Giovinazzo e Imbesi.

Ci sono i giovani Ruocco e Sigona, destinati a diventare protagonisti assoluti negli anni a venire. E poi Luconi, Romeo,senza dimenticare gli argentini di Beppe Maisano…

Sono solo alcuni nomi in mezzo a tanti, tantissimi campioni.

La partita, inutile dirlo, è spettacolare: Luconi su corner prende l’ascensore e fulmina Imbesi con una perentoria incornata, ma nella ripresa Amirante è “on fire” e, pescato da Romeo, porta prima sul pari la Sestrese, poi affonda definitivamente il Pontedecimo con altre due marcature (ancora Romeo in versione assistman).

La Sestrese batte il Pontedecimo e blinda il primo posto, che rimarrà saldo fino a fine anno. I verdestellati stravinceranno il campionato e voleranno in Serie D.

Commentatore d’eccezione è il nostro Direttore Claudio Bianchi. Le riprese e il montaggio sono di Arturo Innocenti. Buona visione a tutti!

P.S. Chiunque avesse piacere di commentare questo articolo condividendo i suoi personali ricordi di quella partita ed eventuali aggiunte circa i protagonisti in campo (formazioni, tabelloni, data, ecc.) è assolutamente ben accetto!

La redazione di Dilettantissimo

Le nuove rubriche di Dilettantissimo:

ACCADDE IL: amarcord nell’archivio di Dilettantissimo

ALL STAR GAMES: tutte le convocazioni

I NUMERI DEL GIRONE: focus di dati e statistiche su ogni categoria

GOL DEL POMERIGGIO: rivediamo insieme un gol al giorno per la pausa caffè

UOMO DEL GIORNO: un’intervista al giorno a un volto noto del calcio dilettantistico ligure.

DILETTANTISSIMO XD: su IG, un video al giorno per strapparvi una risata prima di cena!

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali! Torna alla HOME.

Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)!