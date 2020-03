Accadde il… 24/09/11: il Baiardo è ormai da qualche anno in pianta stabile in Eccellenza, l’Amicizia Lagaccio oggi non esiste più. Sulle sue ceneri è nata la Superba. Fa un certo effetto, dunque, rivedere queste due compagini storiche affrontarsi in Prima Categoria: in questo reperto del 2011 il Baiardo di Guido Poggi cade in casa contro una grande Amicizia Lagaccio, trascinata dalla classe di Granvillano, dalle parate di Sangalli e dalle reti di Spinetti, Malinconico e Fucci. A nulla valgono i gol di Rosatelli e del figlio d’arte Poggi per i traghetti. Sarà comunque una sconfitta indolore per il Baiardo, che ammazzerà il campionato e trionferà proprio davanti all’Amicizia Lagaccio, tornando così nel girone B di Promozione. Tre anni più tardi arriverà anche la promozione in Eccellenza, dopo due stagioni concluse al terzo posto.

Rivediamo le immagini di quel pirotecnico 2-3 grazie al servizio di Ambra Mazzone e alle riprese del solito Enrico Figus.

Continuate ogni giorno a seguire la nostra rubrica!

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali! Torna alla HOME.

Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)!

Le nuove rubriche di Dilettantissimo:

ALL STAR GAMES: tutte le convocazioni

I NUMERI DEL GIRONE: focus di dati e statistiche su ogni categoria

GOL DEL POMERIGGIO: rivediamo insieme un gol al giorno per la pausa caffè

UOMO DEL GIORNO: un’intervista al giorno a un volto noto del calcio dilettantistico ligure.

ACCADDE IL: amarcord tra l’archivio di Dilettantissimo