Accadde il… 25/05/2011: «Giù il cappello davanti a Iannolo!»

Una giornata uggiosa al “Grondona” di Pontedecimo (ore 16:30) quella in cui è andata in scena la finale di playoff di Promozione fra il Campomorone di Pirovano e l’Imperia di Bencardino (andata): chi, insieme al Finale, volerà in Eccellenza? Le formazioni iniziali:

CAMPOMORONE: Canciani, Lezziero, Sacco, Parodi, Madaio, Ballestrino, De Lucia, Sposetti, Roggerone, Stabile, Ferrante. All.: Pirovano

IMPERIA: Tranchida, Ambesi, Eugeni, Scaglione, Monti, Rizza, Cuneo, Bencistà, Celea, Iannolo, Balbo. All.: Bencardino.

Arbitro: Gaglione di Spezia

Imperia che in occasione della finale dovrà fare a meno di Davide Adorno e Matteo Fiani, squalificati, recuperando invece Michele Celea di ritorno da tre turni di qualifiche. Assenze anche tra i genovesi, che invece dovranno rinunciare alla presenza di Alessandro Cappellano, Gianluca Gattulli e Davide Ferrando.

Buone partita dei due portieri Canciani e Tranchida nella prima frazione di gioco che si chiude sullo 0-0. Via alla ripresa, e a sbloccare l’incontro è un calcio di rigore assegnato in favore dei nerazzurri al 47′: il direttore di gara spezzino ha visto il tocco di mano in area, probabilmente di Madaio. Dal dischetto non sbaglia Iannolo che spiazza Canciani e accomoda il pallone in rete. Neppure il tempo di esultare, e ci pensa il sinistro di Madaio, per il Campomorone, a riportare in parità il risultato una manciata di secondi più tardi: mamma mia che gol! Incredibile tiro dalla distanza che s’incastra sotto l’incrocio dei pali, nulla può l’estremo difensore ponentino sulla cannonata di Madaio.

Al 62′ minuto l’Imperia ripristina però il vantaggio: punizione del solito Iannolo, l’ultimo a toccare è Bencistà che con un tocco lieve inganna Canciani e insacca alle sue spalle la rete del nuovo vantaggio ponentino. Pontentini che dilagano nel finale: Carioti, subentrato a Balbo qualche minuto prima, ribadisce in rete il corner tagliato di Iannolo respinto da Canciani; “giù il cappello davanti a Iannolo“, gran destro al volo e rete dell’uomo più pericoloso dell’Imperia all’86’; e infine, all’89’, arriva anche il gol di un altro subentrato dalla panchina, Ambrosi, a siglare il pokerissimo imperiese.

Un risultato durissimo, e forse troppo severo per quanto visto in campo per gli uomini di mister Pirovano: all’Imperia basterà, nel match di ritorno, non perdere con quattro gol di scarto per agguantare l’Eccellenza. Ma nella partita di ritorno, dispurtata il 29 maggio, l’Imperia vinse 5-0 e festeggiò così la promozione in Eccellenza.

Ecco le immagini del match a cura di Jean de Matteis (telecronaca di Giampaolo Pastorino e Simone Maggi):