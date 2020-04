Accadde il… 27/04/2010: al Piccardo va in scena la 30ª giornata di Serie D tra Sestrese e Sarzanese.

27/04/2010: Obiettivi diametralmente opposti per le due compagini: genovesi che lottano per sfuggire dalla zona play-out, spezzini invece in piena lotta play-off.

A passare in vantaggio dopo pochi minuti sono proprio i verdestellati: l’incornata di Cordova fredda Bastianoni e porta i suoi sul momentaneo risultato di 1-0. Cicino per la Sarzanese ha subito l’opportunità di riportare in pari le sorti dell’incontro, ma dal dischetto spreca calciando clamorosamente alto; nella prima frazione c’è ancora tempo per una grande occasione per gli spezzini che passa ancora per i piedi di Cicino: ma la potente conclusione in diagonale del numero nove centra il palo. L’appuntamento con la rete del pareggio però è solo rimandata alla ripresa: bastano infatti solo 30 secondi agli uomini di mister Sottili per siglare la rete dell’1-1: il diagonale di Cicino questa volta centra la porta e fa esultare gli spezzini. E oltre il danno, arriva anche la beffa per i genovesi, perché la Sarzanese completa la rimonta qualche minuto dopo grazie alla conclusione dai 25 metri di Pellini che sorprende Chinchio e sigla il definitivo 1-2 in favore della formazione ospite. Definitivo, perché nonostante il pressing finale verdestellato finisce così: Sarzanese espugna il Piccardo e batte 2-1 la Sestrese.

Sestrese – Sarzanese 1-2: ecco il servizio di Giorgia Cenni (immagini e montaggio di Paolo Caprino):

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@ dilettantissimo_official ), Facebook ( Dilettantissimo ) Twitter (@ Dilettantissimo ), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali! Torna alla HOME .