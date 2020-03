Accadde il… 27/11/10. La Sammargheritese fa visita alla capolista Culmv Polis per cercare di fermare l’incontenibile avanzata di Di Somma e compagni. Impresa ardua per gli Orange di mister Camisa che infatti usciranno sconfitti dalla rete di Vassallo alla mezz’ora. I blucrociati saranno protagonisti di una stagione straordinaria, terminata con la sacrosanta vittoria del campionato di Promozione, addirittura a +12 dall’inseguitrice Campomorone. Un bel tuffo nel passato per ricordare l’impresa di una squadra costituita da tanti campioni e che oggi non c’è più. Riviviamo le immagini di quel match attraverso il racconto di una strepitosa Giorgia Cenni.