ACCADDE IL… 27/05/10: IN 8 CONTRO 11 LA TARROS SI AGGIUDICA LA PROMOZIONE

ACCADDE IL… 27/05/2010: al Riboli di Lavagna va in scena la semifinale dei play off di prima categoria che decreterà la squadra che sbarcherà in Promozione. Protagoniste assolute Tarros Migliarina e Borgoratti. Sono gli spezzini a portarsi in vantaggio con Zappalà al 21′, ma nella ripresa la riprende il Borgoratti grazie a Vaccari. Al minuto 58′ cambia la partita: Ferraudo assegna rigore ed espelle un giocatore della Tarros. Carlino trasforma ed è 2-1 Borgoratti. Un eroico Maisano appena entrato riporta il match in parità, poi succede di tutto: la Tarros rimane prima in 9 per una presunta simulazione, poi ancora proteste spezzine per un rigore non concesso dal direttore di gara, infine la terza espulsione. Nonostante la tripla superiorità numerica il Borgoratti non chiude la partita e un’eroica Tarros fa sua la partita ai rigori. Riviviamo l’impresa veramente epica degli spezzini grazie alla voce narrante di Luca Moscariello.

