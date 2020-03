ACCADDE IL… ritorna, come ogni giorno, l’appuntamento con la rubrica amarcord di Dilettantissimo. Oggi torniamo sino al maggio 2013, più precisamente al match tra San Desiderio e Burlando, match chiave per la promozione in Prima Categoria.

SANDE, IL GRANDE SORPASSO: accadde il 05/05/2013

Era il… 5 maggio 2013. Alla “Bombonera” il San Desiderio affronta la capolista Burlando all’ultima di campionato. Mentre agli ospiti basta il pari per salire in prima categoria, in caso di vittoria del Sande avverrebbe il grande sorpasso, con la Burlando costretta a disputare i play-off. Chi la spunterà? Riviviamo tutte le emozioni di SanDe – Burlando raccontate dalla voce del nostro Luca Moscariello, e dalle immagini di Simone Maggi.

Scontro diretto negli ultimi 90 minuti della stagione 2012/2013 della categoria.

Le reti di Bobo Poggi al 2′ e di Bisogni al 34′ del primo tempo . Nella ripresa D’Elia mette la firma sul definitivo 3-0 e il ritorno immediato in Prima Categoria.

