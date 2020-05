Accadde il… 06/05/2020: Campese in Promozione! Dilettantissimo celebra in puntata la promozione in Promozione della Campese. In Prima C si gioca infatti, nella penultima giornata, San Gottardo – Campese: da una parte, i ragazzi di mister Lamuedra alla disperata ricerca di punti per provare a scampare i play out; dall’altra, la squadra di mister Esposito invece a un passo dal doppio salto di categoria, in cerca di una matematica che può arrivare con un solo punto. Il match termina 0-0, e così la Campese può festeggiare, dopo tanti anni, il ritorno in Promozione. Doppio salto di categoria per la squadra di mister Alberto Esposito.

Qui un estratto della puntata di Dilettantissimo andata in onda il 06/05/2020, contenente risultati e classifiche della penultima giornata; highlights del match tra San Gottardo e Campese, a cura di Alessandro Spigno; le interviste post partita al direttore sportivo, allenatore e capitano della Campese; festa negli spogliatoi.



