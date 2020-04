ACCADDE IL… 21 DICEMBRE 2008. Big match del girone A di Promozione tra Carcarese e Ospedaletti: momento spartiacque di un campionato che vedeva l’Ospedaletti Sanremo (che l’anno seguente diventerà U.S.D. Sanremo 1904) primo in classifica, campione d’Inverno e reduce da un’incredibile striscia di dieci vittorie consecutive. Una partita davvero bellissima, che rimarrà per sempre negli annali del calcio dilettantistico ligure.

Match ricco di emozioni: cinque reti, un palo, due rimonte, un gol annullato, un’espulsione e un rigore parato. Può bastare?

Alla fine l’ha spuntata la Carcarese di mister Pusceddu, che riapriva così la lotta per il primato: avendo infatti una partita da recuperare, la Carcarese diventava così la rivale principale della prima della classe.

Alla fine, quel campionato se lo aggiudicò l’Ospedaletti Sanremo: la Carcarese arrivò seconda, ma perse la finale play off contro la Cairese.

Una partita emozionante non poteva che essere raccontata dalla telecronaca ricca di pathos di Giampaolo Pastorino… il suo “PROCOPIO! PROCOPIO! PROCOPIO!” divenne la suoneria del cellulare di mister Pusceddu… 😂

Carcarese – Ospedaletti 3-2 | dicembre 2008

