Accadde il… 19/04/2015: l’Impero Corniglianese festeggia la Promozione!

Al Ferrando di Cornigliano va in scena la terzutima giornata di Prima Categoria B: ai padroni di casa basta un solo punto per raggiungere la matematica promozione in Promozione. Al 13′ minuto sblocca il match per la Praese Tamai, a cui risponde Vassallo, che si procura e trasforma un calcio di rigore a un minuto dallo scadere del primo tempo. Nel secondo tempo le due squadre si accontentano: finisce 1-1, un punto a testa prezioso soprattutto per l’Impero Corniglianese che al triplice fischio può festeggiare davanti ai propri tifosi. Ecco il servizio a cura della nostra Giulia Bartolo (immagini e montaggio di Enrico Figus):

Ed ecco le interviste post partita e le immagini della festa al Piccardo:

Questo era “Accadde il..”. 19/04/2015: l’Impero Corniglianese festeggia la Promozione!

