Accadde il… Maggio 2008: San Michele, che remuntada!

Al Ca de Rissi il San Michele di mister Marco Gallo è chiamato all’impresa contro una Cella che può godere di un rotondo 3-0 nella gara di andata dei playoff per la promozione in prima categoria. Ai padroni di casa serve vincere con 3 gol di scarto per ribaltare ogni pronostico iniziale. La partita tarda a sbloccarsi ma al minuto 42 Criscuolo con un colpo da biliardo pesca l’angolino basso su punizione e mette paura al Cella. Si va a riposo sull’1-0. Nel secondo tempo il solito Criscuolo fa 2-0 su calcio di rigore concesso da Leone da Genova. Il Cella capitola al minuto 85’ quando su una punizione dai 40 metri sbuca la zampa di Leale, lesto sotto porta a insaccare la rete che vale una promozione. Il San Michele fa festa, la remuntada è completata.

Il servizio completo, con la voce narrante di Luca Moscariello e le immagini di Enrico Figus:



Continuate ogni giorno a seguire la nostra rubrica!

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali! Torna alla HOME.

Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)!

Le nuove rubriche di Dilettantissimo:

ALL STAR GAMES: tutte le convocazioni

I NUMERI DEL GIRONE: focus di dati e statistiche su ogni categoria

GOL DEL POMERIGGIO: rivediamo insieme un gol al giorno per la pausa caffè

UOMO DEL GIORNO: un’intervista al giorno a un volto noto del calcio dilettantistico ligure.

ACCADDE IL: amarcord tra l’archivio di Dilettantissimo