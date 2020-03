Inauguriamo la rubrica “Accadde Oggi“, spazio amarcord dedicato a partite, gol ed avvenimenti di importanza storica per il calcio dilettantistico ligure.

Domenica 19 aprile 2015, all’Astorre Tanca di La Spezia, andava in scena Canaletto-Baiardo. Lo scenario è thrilling: i draghetti di Guido Poggi comandano in cima alla classifica di Promo B con 58 punti, inseguono i canarini a una sola lunghezza. All’andata il Baiardo si impose per 3 reti a 1. Mentre sugli spalti infiamma il tifo da una parte e dall’altra, il Baiardo si porta in vantaggio con Belfiore e consolida con Taravella. Nella ripresa Ibba accorcia e dona nuove speranze al Canaletto, ma il triplice fischio del sig. Maggio di Lodi sancisce il ritorno dell’Angelo Baiardo nel massimo campionato regionale.

Riviviamo grazie alla voce di Gian Pastorino e alle riprese di Andrea Giannotti il big match andato in scena a La Spezia:

A presto con un altro episodio di “Accadde Oggi”: riviviamo insieme tutte le emozioni del calcio dilettantistico ligure!

