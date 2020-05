Accadde esattamente oggi: il 26 maggio 2019 il Marassi in Promozione, si fa la storia!

Lo scenario è quello del Chittolina di Vado: ad affrontarsi Marassi e Camporosso nella semifinale di Play off che vede affrontarsi le vincenti play off dei gironi A e B. La partita più importante dell’anno, chiave di volta di una stagione intera: chi vince, vola in Promozione.

Un primo tempo piuttosto equilibrato, tante occasioni per parte ma spicca, su tutti, il legno colpito da Ghiglia al 28° minuto e la risposta, in contropiede del Camporosso con Trevisan che conclude, ma la palla termina fuori di un soffio. Marassi corsaro nella ripresa, nonostante un ostico avversario: secondo legno di giornata colpito da Sugrenti: bisogna attendere il 76° per la rete che sblocca e decide l’incontro. La firma è di Casella, che di testa insacca il suggerimento aereo di Lerini.

Finisce così: Marassi batte Camporosso 1-0 e si assicura un posto nella finale play off, tutta genovese, contro il Via dell’Acciaio; ma soprattutto centra lo storico traguardo: in 55 anni di storia, il Marassi non aveva mai raggiunto la categoria della Promozione.

Ecco il servizio di Sara Ganapini:

Questa sera non perdere, alle h 20:00 (diretta Facebook), l’intervista al presidente del Marassi Massimo Parodi: a un anno esatto dallo storico traguardo, Parodi chiuderà un ciclo per lanciarsi in una nuova avventura! Ne parleremo meglio questa sera, ti aspettiamo!

Torna alla HOME di Dilettantissimo

SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM (@DILETTANTISSIMO_OFFICIAL), FACEBOOK (DILETTANTISSIMO) TWITTER (@DILETTANTISSIMO), OLTRE AL CANALE YOUTUBE (DILETTANTISSIMO) DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI!

ISCRIVITI AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI DILETTANTISSIMO (@DILETTANTISSIMOTV)!