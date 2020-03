Questo periodo di incertezza sta destando molta preoccupazioni tra diversi addetti ai lavori. Come nel caso di GESSY ADAMOLI, giornalista sportivo di “Repubblica” e DS del LITTLE CLUB, che prendendo spunto dalla decisone presa in Inghilterra, che prevede la chiusura anticipata di tutti i campionati dilettantistici, dice:

“Restare così a bagnomaria è uno stillicidio, che non giova a nessuno e non permette di iniziare a lavorare per capire come affrontare la prossima stagione. Tenendo anche conto di uno studio della Lnd secondo cui si rischia che il 30 per cento delle squadre non riusciranno ad iscriversi”.

Il discorso di ADAMOLI abbraccia altri concetti, in linea con il suo pensiero, che prendono spunto da un articolo di “Repubblica” che in sintesi dice che alla fine di questa “tempesta” quasi più di 200 mila ragazzi rischieranno di restare senza calcio. Il 40% del movimento è concentrato tra: LOMBARDIA, PIEMONTE, EMILIA ROMAGNA e VENETO, queste risultano essere le regioni più colpite dal virus che sta mettendo in ginocchio il paese. Molte società si troveranno senza ossigeno, costrette quindi a chiudere i battenti per mancanza di fondi. Secondo un dossier realizzato dalla LND si parla del 30% delle squadre dilettantistiche italiane. Ma ancora, secondo la FEDERCALCIO e UEFA l’attività dilettantistica giova ogni anno all’economia italiana 2,1 miliardi. Per questo motivo proprio ieri, 26/03/2020, la LND ha presentato un prospetto alla FGIC, che poi è stato discusso anche con altre leghe, che prevede un contributo pubblico di 12.5 milioni: “per compensare quelli che la prossima stagione non entreranno a causa del fallimento di molte società”.

