Dopo solo una mezza stagione (interrotta), le strade del Rapallo Rivarolese e Davide Adornato si dividono: il numero uno ex Sestri Levante è da oggi il nuovo portiere del Real Forte Querceta. Il comunicato ufficiale della società:

«Colpo tra i pali per il Real Forte Querceta, lieto di accogliere Davide Adornato, portiere di importante esperienza e affidabilità. Cresciuto a Pisa ma sportivamente nelle giovanili dell’Empoli, Adornato vanta cinque stagioni di professionismo tra la città natale e Casale, oltre a grande esperienza in Serie D vissuta con le maglie di Pontedera, Gavorrano, Forcoli e Sestri Levante;

proprio nell’ambiente genovese, il portiere classe ’91 ha ritrovato Christian Amoroso da allenatore, ma i due si conoscevano già dai tempi di Pisa, dove avevano avuto modo di giocare insieme: “Il giocatore più forte che abbia mai visto,” ammette il portiere, “ma anche un bravo allenatore, sia sul campo che umanamente.”

E sul rapporto con la Versilia:

“Avendo partecipato attivamente al Palio dei Micci per anni, mi sento legato a questa terra da tempo e adesso sono molto felice di esservi approdato”. Il ritorno in Serie D arriva dopo l’Eccellenza a Rapallo, categoria già disputata qualche anno prima anche con la Larcianese (maglia con cui, peraltro, vinse la Coppa Italia regionale e segnò il primo e unico gol in carriera, nel play-off contro il Pietrasanta).

“Adesso sono pronto a dare il meglio per la squadra e, a livello personale, spero di raggiungere le duecento presenze tra dilettantismo e professionismo; farlo con questa maglia sarebbe la ciliegina sulla torta”».

Ecco invece le parole sue parole di congedo, pubblicate sui social:

«Beh che dire. Intanto voglio ringraziare la società Rapallo Rivarolese che mi ha offerto la possibilità di fare una grande seconda parte di stagione, ed aver conosciuto persone fantastiche, dalla dirigenza allo staff e ai compagni veramente favolosi; sopratutto dopo aver passato due anni e mezzo con il Sestri Levante che mi rimarrà per sempre dentro per il legame che ho creato con la gente, i compagni e la società.

Da oggi però inizia una nuova avventura che alla soglia dei 30 anni per me è motivo di grande soddisfazione e motivazione. Quindi che dire, grazie alla società Real Forte Querceta per la stima e la fiducia e al mister che ha sempre creduto in me… Spero di ripagarla sul campo».

