L’indiscrezione era nell’aria da giorni, ma a confermare la separazione tra la Sestrese e Sedki Akkari è il giocatore stesso. Contattato telefonicamente, Akkari ringrazia e saluta quella che forse è stata la squadra più importante della sua carriera dilettantistica.

Sedki, è arrivato il momento dell’addio.

“Alla fine sì, anche se è difficile. Sono stati due anni stupendi, ho segnato 50 gol in due anni. Un gruppo bellissimo che ha riportato la Sestrese in Eccellenza e ha riempito gli spalti. Non si vedevano più di 1000 persone al Piccardo da anni, abbiamo infuocato la piazza. La Sestrese mi ha accolto come un figlio, mi ha fatto capitano da subito e penso e spero di aver ripagato la fiducia di tutti. Una menzione particolare per D’Acierno, Catania e per Corrado Schiazza, l’allenatore che mi ha fatto rendere di più in assoluto.”

La Sestrese è stata la squadra più importante della carriera dilettantistica?

Sì, insieme al Borgorosso. Ma qui ho vissuto un’esperienza da protagonista unica.

Un messaggio per i tifosi della Sestrese?

“Non è un addio, ma un arrivederci. Le nostre strade si incontreranno di nuovo, ne sono sicuro. Resto un tifoso della Sestrese e, quando sarà possibile, andrò a sostenerla sugli spalti.”

E ora dove andrai? Circola il nome della Praese…

“Con la Praese ci sono stati alcuni contatti, è vero. Ma non c’è nulla di certo o di ufficiale. Per ora solo una chiacchierata con un amico…”

Anche la Sestrese saluta il proprio bomber. E lo fa con le parole del DS verdestellato Andrea Catania:

“Teddy è, prima di tutto, un amico. Mio papà lo allenava quando era ragazzino. La sua è una scelta personale, la Sestrese probabilmente giocherà in Eccellenza l’anno prossimo e Akkari aveva già specificato, l’anno scorso, di voler restare in categoria. A livello umano è un duro colpo: Sedki è di Sestri, riempiva gli spalti grazie al suo carisma. Ma la sua è una scelta genuina. Ci tengo a precisare che, per lui, le porte della Sestrese saranno sempre aperte.”

Avete già in mente un sostituto?

“Non abbiamo fretta, ma è chiaro che proveremo a sostituirlo. Sostituire il giocatore sarà difficile, ma ci proveremo. Siamo la Sestrese, abbiamo 100 anni di storia e da queste parti sono passati grandi attaccanti. Ma sostituire l’uomo penso sia quasi impossibile…”

