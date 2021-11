Prestigioso riconoscimento per il Little Club James, società che svolge attività a livello di Federazione dal 1965. Su proposta del Vice Presidente Rino Zappalà, il Consiglio Direttivo del Panathlon Club Genova 1952, per la meritevole e qualificata attività nell’ambito sociale oltre che sportivo, ha infatti conferito la Patente Etica al sodalizio rossoblù, che ha sede proprio nella Gradinata Nord. La cerimonia di premiazione si è svolta nella prestigiosa cornice dello Yatch Club, il Little era rappresentato dal presidente Sergio Morelli.

Nei giorni scorsi il Little, a conferma di quanto sia forte il suo impegno nel sociale, ha firmato un contratto di collaborazione con

la sezione provinciale di Genova dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. L’accordo è stato raggiunto dal presidente Morelli e dal presidente provinciale dell’AISM, Vincenza Silvana Costa.