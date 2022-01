Di sicuro la perseveranza è, per Marco Luciani allenatore dell’Alassio F.C., la caratteristica che da sempre lo ha contraddistinto in tutte le sue personali attività.

Anche nel calcio sta portando avanti, da solo, una squadra che ha poche speranze di salvezza, ma che va avanti nel suo campionato nonostante diversi giocatori abbiano lasciato la società per trasferirsi altrove.

“Ho preso un impegno con i ragazzi che hanno creduto in un progetto difficile, con il CR Liguria della LND che organizza i campionati, e di conseguenza con le società partecipanti.

Ovviamente diversi ragazzi vedendo la posizione di classifica hanno deciso di accasarsi altrove per evitare di fermarsi dal 20 febbraio (data dell’ultima giornata di Eccellenza ligure) fino alla ripresa dei prossimi campionati.

Ora siamo contati anche per via del COVID e abbiamo la necessità di tesserare altri giocatori per poter terminare regolarmente in nostro campionato.

L’appello che ho messo su Facebook ha fatto scalpore, ma sono disposto a ricorrere ad ogni mezzo lecito per terminare regolarmente il torneo di Eccellenza ligure”

Ecco il comunicato di Marco Luciani

Ciao a tutti !!

La mia #perseveranza mi hanno Permesso di raggiungere obiettivi quasi impossibili….

Anche in situazioni difficile io non abbandono l’impegno preso .

Conoscete qualcuno ?

Sono alla ricerca di 2/3 ragazzi tra i 18/40 anni per giocare 6 partite nel campionato #Eccellenza da domenica fino al 20 febbraio.

L’impegno richiede 3 allenamenti a settimana più partita alla domenica pomeriggio.

Non si richiede fenomeni si richiede impegno.

