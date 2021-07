Con l’aggiunta allo staff di Massimiliano Marchi sotto la veste di Preparatore dei portieri e di Luigi Massone come preparatore tecnico, l’organigramma sembra si sia completato. Due tecnici importanti che si sono aggiunti, Massimiliano Marchi da giocatore tra le altre portiere di: Sampierdarenese, Multedo. E successivamente allenatore dei portieri di squadre come: Via dell Acciaio, Praese, Pieve Ligure, James, Little Club e Marassi.



Ha allenato anche Marco Albertoni, attuale portiere del Ravenna.



Il secondo tecnico, Luigi Massone che ha lavorato con Mister Marco Luciani con le giovanili di Pieve Ligure, James e l’anno scorso con la prima squadra del Marassi. Inoltre sempre la scorsa stagione ha seguito diverse squadre, tra queste: Pro Recco Rugby (serie A), Pro Recco Pallavolo, Pro Recco Triathlon, Ghiri Sport Recco. Massone un tecnico estremamente qualificato, ha conseguito i seguenti titoli: Master Trainer International Technogym e DotileFit, Master Sport, Docente federazione FIKS.

Oltre ad aver completato l’organigramma tecnico, l’Alassio ha iniziato a muovere i primi passi aggiudicandosi le prestazioni sportive di diversi giocatori. Tra questi troviamo: Mosè Sanchez il THE WALL come lo chiama il mister Luciani , per il fortissimo centrale , abbiamo un accordo che se non trova una serie D di livello resta con noi. Con Sanchez c’è un accordo di massima dove è prevista la possibilità di accasarsi in Serie D qualora arrivi una chiamata dalla categoria superiore. Pietro Fasce classe ’00, ha giocato nelle giovanili del Genoa , ha poi militato in Serie D vestendo la maglia del Sestri Levante e Ligorna. E in Eccellenza sempre con il Ligorna e anche Athletic Club. Pietro si aggrega a noi con l’obiettivo di farlo diventare il giocatore che alzerà il livello della squadra. Mister Luciani e il Vice Pondaco non vedono l’ora di farlo diventare il leader della squadra.

Matteo Gargano classe ’00 altro colpo da 90 di Mister Luciani. Durante la sua carriera ha giocato negli under 17 della Sampdoria, successivamente è passato al Sestri Levante e al castelletto Calcio. Marco Chinchio portiere classe ’89. Dopo aver vestito per numerose stagioni la maglia del Casarza Ligure, passa alla Seconda categoria con il Valle. Per poi tornare in promozione con l’Arenzano. Edwin Betancourt, una scommessa del mister Luciani, nonché vecchia conoscenza. Ha infatti giocato numerose stagioni in Prima categoria con il Pieve Ligure. Francesco Toriello giovanissimo ’01. Ex di Virtus Entella, James e Lugano. e infine Lorenzo Panariello, altro giovanissimo classe ’03 anche lui ex Virtus Entella.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!