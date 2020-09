COPPA ITALIA ECCELLENZA: ALASSIO UFFICIALMENTE ESCLUSA DALLA COMPETIZIONE. Nella giornata di ieri, come da Comunicato 11 del Comitato Regionale Liguria, il Giudice Sportivo ha deliberato ufficialmente l’esclusione dell’Alassio dalla Coppa Italia di Eccellenza 2020/2021. Così recita il C.U. 11:

«gara del 13/ 9/2020 OSPEDALETTI CALCIO – ALASSIO FOOTBALL CLUB. Il G.S. Premesso che la società ALASSIO F.C. si è iscritta alla Coppa Italia di Eccellenza 2020/2021 ed è stata inserita all’interno del Girone 1;

Considerato che la 1^ giornata della competizione era in programma il 13/09/20;

Considerato, altresì, che il sodalizio in parola ha comunicato al Comitato Regionale, con e-mail in data 12/09/20, il ritiro dalla competizione medesima;

Viste le sanzioni previste per il caso di specie, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 07/20 della s.s. 2020/2021, pubblicato in data 27/08/2020;

Atteso che, in particolare, nel predetto C.U. si legge: “RINUNCIA A GARE – Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate sanzioni pecuniarie nella misura di Euro 600,00. In caso di rinuncia nel corso del primo turno, la classifica del girone verrà determinata senza tener conto delle gare già eventualmente disputate dalla Società rinunciataria“;

Considerato che, come sopra già evidenziato, la rinuncia suddetta è intervenuta nel corso del primo turno; Tutto ciò premesso il G.S. delibera:

Di escludere la società ALASSIO FOOTBALL CLUB dalla Coppa Italia di Eccellenza 2020/2021;

Di infliggere alla società ALASSIO FOOTBALL CLUB la sanzione dell’ammenda di Euro 600,00».

