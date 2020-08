Da diversi giorni si rincorrono le voci che vogliono l’Alassio vicino a un ritiro dal campionato di eccellenza la nostra redazione a contattato telefonicamente il patron della società Fabrizio Vincenzi il quale dice:

“in questi giorni mi sono sentito con un gruppo Lombardo della provincia di Pavia, che è intenzionato a rilevare la società. È un gruppo solido che ha intenzione di fare una squadra competitiva. Nei giorni scorsi mi ero relazionato con diverse persone che dicevano di essere interessate, ma nessuna di loro ha poi concretamente messo in pratica il loro progetto. Questo gruppo di imprenditori invece ha la reale volontà di procedere all’acquisizione dell’ALASSIO e in settimana dovremmo concludere la trattativa. Al momento il contatto è stato solo telefonico per motivi logistici dovuti al covid. Nei primi giorni della prossima settimana dovrebbe esserci un incontro tra noi per definire il tutto sono molto fiducioso.”

La domanda che abbiamo fatto è la seguente: ma non siete un po’ in ritardo per strutturare l’organico e la rosa della squadra?

La risposta è stata questa:

“I nuovi dirigenti hanno le idee chiare e anche i giocatori per poter competere nel prossimo campionato. Gli stessi mi dicono che sono atleti di ottimo livello per la categoria.”

Non rimane che aspettare e vedere la conclusione di questa operazione.

Sono tre le squadre interessate a questa ennesima telenovela estiva. Nell’ordine: Taggia, San Cipriano e Atletico Genova che verrebbero ripescati rispettivamente in: eccellenza, promozione e prima categoria in caso di rinuncia dell’Alassio

