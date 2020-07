L’ALBENGA butta giù la maschera, nel caso ce ne fosse stato ancora bisogno, e ufficializza l’accordo con ALESSANDRO GRANDONI come allenatore della prima squadra.

GRANDONI grande difensore centrale di Ternana, Lazio, Torino, Modena, Livorno è stato anche ex capitano della SAMPDORIA. Qualche anno fa, aveva iniziato come tecnico nelle giovanili della Fiorentina per poi passare all’Under 19 del Pisa.

Nel 2017/2018 prende la guida della prima squadra dello Scandicci l.

L’anno successivo è a SAVONA in Serie D e negli ultimi due campionati ha guidato il Chieti.

Allenatore ambizioso GRANDONI allenerà per la prima volta in Eccellenza è sicuramente non sarà per rimanerci.

Ecco il comunicato della società

«L’A.S.D. Albenga 1928 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a mister Alessandro Grandoni.

Nato a Terni il 22 luglio del 1977, Grandoni vanta un’importante carriera come giocatore: sono oltre 400 le presenze tra i professionisti con le maglia di Ternana, Lazio, Sampdoria, Torino, Modena, Livorno e Gallipoli. Inoltre è stato capitano della Nazionale italiana Under 21 campione d’Europa nel 2000. Dopo l’esperienza come calciatore, quella da allenatore iniziata nel settore giovanile della Fiorentina e proseguita con l’approdo alla guida della Primavera del Pisa. A seguire gli incarichi sulle panchine delle prime squadre, tutte in Serie D: Scandicci, Savona e Chieti.

La conferenza stampa di presentazione del nuovo mister si terrà domani, martedi 14 luglio, alle ore 16.30, allo stadio “Annibale Riva” di Albenga».

