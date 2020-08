ALBENGA: DI BELLA, MARQUEZ E GRANDONI FIRMANO IL 3-1 SUL PONTELUNGO. Allenamento congiunto contro il Pontelungo per l’Albenga di mister Grandoni: match amichevole che termina 3-1 in favore degli ingauni. La nota ufficiale apparsa sul sito della società:

«Anche l’allenamento congiunto con il Pontelungo, così come già era stato con Ceriale, si chiude sul 3-1 per l’Albenga. Nel test disputato questa sera all’Annibale Riva, la squadra di mister Alessandro Grandoni si è imposta grazie alle reti di Di Bella, Marquez e Mattia Grandoni. Pontelungo in gol con l’autorete di Balleri.

“Sta nascendo un buon gruppo – il commento di mister Grandoni – sono contento per come hanno lavorato i ragazzi in questi quindici giorni. Se manca qualcosa a livello di organico? Martedì riprendiamo con questo gruppo e andiamo avanti così”.

Gli allenamenti riprenderanno martedì 1° settembre. Giovedì 3 settembre è in programma un allenamento congiunto con la squadra genovese della Voltrese Vultur, militante in Promozione. Fischio d’inizio all’Annibale Riva alle 19,30.

ALBENGA – PONTELUNGO 3-1

Reti: 3′ Di Bella, 9′ Marquez; 14′ aut. Balleri; 25′ Grandoni

ALBENGA (primo tempo): Berruti; Olivieri, Cocito, Zecchino; Balleri, Grandoni, Fonjock, Costantini (Brignone), Gaggero; Di Bella, Marquez.

ALBENGA (secondo tempo): Alberico; Gargiulo, Garbini, Gaglioti; Barchi (Romano), Brignone, Vignola, Freccero, Nardi; Lupo, Di Bella.

Allenatore: Alessandro Grandoni.

PONTELUNGO (primo tempo): Breewuer, Alizeri, Bonadonna, Illiano, Greco, Canetto, Surace, Badoino, Caneva, Sfinjari, Giampà.

PONTELUNGO (secondo tempo): Breeuwer, Enrico, Bovio, Ferrari, Baglio, Caputo, Guardone, Bertolaso, Sfinjari, Chariq, Migliore.

Allenatore: Fabio Zanardini.

