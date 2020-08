Albenga, oggi si riparte: appuntamento ore 16:00 presso lo stadio Annibale Riva, dove i giocatori convocati si ritroveranno per la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Ecco la rosa a disposizione di mister Grandoni e il comunicato della società:

«Inizia quest’oggi alle 16.00, allo stadio Annibale Riva, la stagione 2020-2021 dell’A.S.D. Albenga 1928. Di seguito l’elenco dei giocatori convocati da mister Alessandro Grandoni per gli allenamenti pre-stagione, tra loro non ci sarà Paolo Maria Bambino: il portiere classe 1996 nella giornata di oggi sarà sottoposto all’intervento chirurgico alla spalla infortunata dopodiché inizierà il percorso di riabilitazione verso il ritorno in campo».

Portieri: Marco Alberico

Daniel Berruti (2001) Difensori: Juan Pablo Gargiulo

Gianluca Olivieri

Piergiorgio Barchi (2001)

Pablo Andrés Garbini

Francesco Cocito

Gabriele Balleri (2000) Centrocampisti: Nicholas Costantini

Mateo Gastón Carro Gainza

Divine Fonjock

Lorenzo Gaggero (2002)

Matteo Vignola (2002)

Mattia Grandoni Attaccanti: Gabriele Romano (2002)

Simone Lupo

Facundo Agustin Màrquez

Carlo Nardi (2002)

Ezequiel Damián Carballo In prova: Francesco Brignone (difensore, 2001)

Simone Porotto (difensore, 2002)

Andrea Zecchino (difensore, 2003)

Andrea Di Bella (attaccante, 2001) Juniores aggregati alla Prima Squadra: Tommaso Scalvini (portiere, 2003)

Michelangelo Giglio (portiere, 2003)

Mattia Vescovi (difensore, 2002)

Gabriele Beluffi (attaccante, 2003) Staff tecnico

Allenatore: Alessandro Grandoni

Allenatore in seconda: David Balleri

Preparatore Atletico: Roberto Santoro

Preparatore dei Portieri: Fabio Garzero

Medico sociale: Dott. Andrea Russo

Fisioterapisti: Tommaso Finiguerra e Jacopo Fornaroli

Magazziniere: Agostino Benvenuto

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!