ALBENGA: TESSERATO IL GIOVANE CLASSE 2002 RICCARDO FRANCO. L’Albenga comunica un nuovo arrivo a disposizione di mister Grandoni. Si tratta del giovane Riccardo Franco, difensore classe 2002. Ecco il comunicato ufficiale:

«L’Asd Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2020/2021, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Riccardo Franco, difensore classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Sanremese, nell’ultima stagione in forza all’Alassio FC.

A Riccardo va il più caloroso benvenuto da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società di Riccardo Franco».

