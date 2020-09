Si giocherà regolarmente la gara di Coppa Italia di Eccellenza tra Albenga e Ospedaletti in programma domani, mercoledì 23 settembre, allo stadio Annibale Riva.

Gli accertamenti relativi al caso di sospetta positività al Covid-19, evidenziato nei giorni scorsi all’interno della nostra Prima Squadra, hanno dato esito negativo. Pertanto ecco il via libera per il ritorno in campo.

Fischio d’inizio fissato alle 20.30. Al momento, a causa delle restrizioni finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è prevista la disputa del match a porte chiuse. (salvo nuove eventuali comunicazioni in merito).

ACCREDITI STAMPA E FOTOGRAFI

Le richieste di accredito stampa dovranno essere inviate via mail entro e non oltre le ore 18.00 del 23 settembre all’indirizzo accrediti@albenga1928.it. . Per accedere all’impianto sarà inoltre necessaria la presentazione dell’autocertificazione compilata e firmata (modulo dichiarazione sostitutiva ai sensi artt 46 47 DPR 445/2000). Scarica il modulo QUI.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!