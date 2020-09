L’A.S.D. Albenga 1928 comunica che all’interno del gruppo Prima Squadra è stato evidenziato un caso di sospetta positività al Covid19. In attesa di ulteriori approfondimenti, la società si è immediatamente attivata per disporre tutte le procedure del caso. Pertanto fino all’esito del tampone le attività della Prima Squadra sono sospese. A seguito di quanto sopra, la gara Finale-Albenga di Coppa Italia di Eccellenza inizialmente programmata per domenica 20 settembre è stata rinviata a data da destinarsi. In attesa di ulteriori comunicazioni da parte della federazione.

