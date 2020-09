ALBENGA, TEST CONGIUNTO CONTRO LA VOLTRESE. L’Albenga affronta la Voltrese in un test congiunto terminato 3-2 in favore degli ingauni: ad aprire le marcature Marquez, autore di una doppietta, e cui si aggiunge il tris calato da Nardi. Per la Voltrese, reti di Becciu e Navone. Ecco la nota della società e il tabellino:

«3-2 per l’Albenga: è questo il risultato finale dell’allenamento congiunto di questa sera contro la Voltrese (club di Promozione). Ad aprire le marcature al Riva è stato ancora Marquez al 10′, ma al 16′ è arrivato il pareggio dei genovesi con Becciu. A firmare il raddoppio ingauno ci ha pensato ancora Marquez al 25′, il primo tempo si è così concluso 2-1.

Nel secondo tempo le reti che hanno fissato definitivamente il risultato: al 58′ il tris di Nardi, all’85’ il secondo gol della Voltrese firmato da Navone su calcio di rigore.

Prossimo appuntamento domenica 6 settembre con la presentazione ufficiale della Prima Squadra. Ad ospitare l’evento, il cui inizio è fissato alle 19.15, sarà sempre lo stadio cittadino. A seguire, alle 20.00, un altro test per il team ingauno: avversario sarà il Golfo Dianese (Promozione).

ALBENGA – VOLTRESE 3-2

Reti: 10′ e 25′ Marquez (A); 16′ Becciu (V); 58′ Nardi (A); 85′ Navone rig. (V).

ALBENGA (primo tempo): Alberico; Gargiulo, Cocito, Garbini; Balleri, Carro Gainza, Fonjock, Brignone, Gaglioti; Nardi, Marquez.

ALBENGA (secondo tempo): Berruti; Gargiulo (dal 28’st Zecchino), Garbini (dal 35’st Calcagno), Olivieri; Balleri (dal 28’st Romano), Grandoni, Fonjock (dal 21’st Vignola), Brignone, Gaggero; Nardi (35’st Basile), Marquez (dal 21’st Di Bella).

Allenatore: Alessandro Grandoni.

VOLTRESE: 1 Lepri, 2 Arcidiacono, 3 Tripi, 4 Drago, 5 Cardone, 6 Sanna, 7 Molinari, 8 Ferrari, 9 Zamana, 10 Becciu, 11 Bianchino. A Disposizione: 12 -, 13 Papapicco, 14 Scatassi, 15 Piccardo, 16 Gaspari, 17 Navone, 18 Carta, 19 Di Placido, 20 Angius.

Allenatore: Enrico Ragni».

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!