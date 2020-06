Alessandro Manetti non è più l’allenatore dell’Arenzano. A comunicarlo è la stessa società ponentina sui propri canali ufficiali.

Il comunicato ufficiale del club

“📢 In questo momento di profonda incertezza, si separano consensualmente, le strade tra Arenzano e Mr. Manetti Alessandro.

➡️ Due due anni vissuti intensamente e con obiettivi raggiunti come i Playoff, subentrando a Dicembre la scorsa stagione e con la valorizzazione dei tanti giovani in questa purtroppo interrotta dall’emergenza Covid19.

⚫️🔴 Arenzano FC ringrazia il Mister per quanto dimostrato in quella che resta la sua seconda esperienza ad Arenzano ed augura le migliori soddisfazioni possibili in ambito sportivo; siamo sicuri che possa ben figurare anche in categorie superiori a lui più consone per capacità e professionalità.

➡️ Un ringraziamento anche a Giacinto Zito e Daniele Fornaro per la collaborazione.

Riteniamo che questo possa essere un arrivederci e non un addio. Grazie di tutto Mister! ⚽️”

