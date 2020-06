Photo credits: Halfoto Martini

Alessandro Rizzo e Matteo Matarozzo sono stati due protagonisti nel Girone A di Promozione, tanto che, al momento dello stop forzato per il coronavirus, il loro Serra Riccò erano una delle squadre più in forma del campionato. È sotto gli occhi di tutti, però, che a Serra sia in corso una vera e propria rivoluzione. I gialloblu hanno cambiato guida societaria (con Massimo Parodi nuovo presidente) e Rizzo e Matarozzo hanno scelto di migrare altrove. Abbiamo contattato Alessandro Rizzo per capire meglio cosa c’è nel futuro suo e del compagno “Billy”.

Ale, immagino che qualche telefonata sia già arrivata…

“Sì, è vero. Mi hanno contattato alcune squadre, qualche richiesta c’è. Ma non ho ancora deciso, sono libero e valuto tutte le proposte. Logico che l’idea è quella di restare in categoria, quest’anno penso di aver fatto bene e a 32 anni penso di aver ancora qualcosa da dire in Promozione.

Anche il tuo compagno Matarozzo si è separato da Serra. Giocherete insieme anche l’anno prossimo?

“Anche Billy è libero, diciamo che insieme ci siamo sempre trovati bene e mi piacerebbe giocare ancora con lui, dopo l’esperienza insieme a Serra Riccò più che positiva. Nella seconda metà di campionato, da quando è arrivato, abbiamo perso solo con la Sestrese. Tra l’altro avevamo giocato insieme già due volte in passato.”

Come ti lasci dal Serra Riccò?

“Spero di aver lasciato un bel ricordo e ringrazio le persone che in passato ci sono state vicino, in questo mondo è difficile trovare persone come loro. E faccio un in bocca al lupo alle persone che sono rimaste a Serra. Non nascondo che sia un peccato andarsene dopo aver costruito un bel gruppo di amici anche fuori dal campo. Era un valore aggiunto alle già buone qualità tecniche.”